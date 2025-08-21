«Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου»: Μεξικανές κεντούν τα ονόματα δολοφονημένων γυναικών

Η αρχή έγινε με τη δολοφονία της 25χρονης Ingrid Escamilla, η οποία δολοφονήθηκε και ακρωτηριάστηκε από τον φίλο της τον Φεβρουάριο του 2020. Η βαρβαρότητα του φόνου – και η διαρροή φωτογραφιών του πτώματος της σε ταμπλόιντ εφημερίδες – προκάλεσαν εθνική κατακραυγή.

Η δολοφονία της Escamilla προκάλεσε φρίκη και αποτροπιασμό στην καλλιτέχνιδα María Antonieta De la Rosa. Ακόμη και σε μια χώρα όπου κατά μέσο όρο δολοφονούνται περισσότερες από 10 γυναίκες κάθε μέρα, αυτό το γεγονός φαινόταν ιδιαίτερα σκληρό. «Συνειδητοποιείς πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η βία», είπε. «Έχει κανονικοποιηθεί σε κάθε επίπεδο».

Το Μεξικό στις πι επικίνδυνες χώρες για τις γυναίκες

Με το μείγμα πολιτισμικού ματσισμού και γενικευμένης βίας που τροφοδοτείται από τα καρτέλ, το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τις γυναίκες στην περιοχή: μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2025, 1.420 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Τα υψηλά ποσοστά βίας έχουν πυροδοτήσει ένα ισχυρό εθνικό φεμινιστικό κίνημα, με εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες να βγαίνουν στους δρόμους κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε πόλεις σε όλο το Μεξικό, απαιτώντας μια απάντηση από τις αρχές.

Την εποχή του θανάτου της Escamilla, η De la Rosa σπούδαζε για μεταπτυχιακό στις καλές τέχνες και είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται για το κέντημα, μια μορφή τέχνης που, αν και συχνά επισκιάζεται από άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική ή η γλυπτική, χρησιμοποιείται από καιρό ως μέσο διαμαρτυρίας και αντίστασης από τις γυναίκες στο Μεξικό και σε όλο τον κόσμο.

«Το επόμενο όνομα που θα κεντήσουν μπορεί να είναι δικό σου»

Θέλοντας να κάνει κάτι για να επιστήσει την προσοχή τόσο στη δολοφονία της Escamilla όσο και στις δολοφονίες άλλων γυναικών στην πολιτεία της Morelos, νότια της Πόλης του Μεξικού, η De la Rosa συγκάλεσε δύο φίλες ακτιβίστριες, την Karime Díaz και την Xóchitl Guzmán, πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τον Μάρτιο του 2020.

Μαζί με τις μητέρες, τις γιαγιάδες και τις φίλες τους, συγκεντρώθηκαν σε ένα πρώην καταφύγιο γυναικών στην πόλη Κουερναβάκα και πραγματοποίησαν μια συμβολική κηδεία για την Escamilla. Άρχισαν επίσης να κεντούν μπαλώματα με τα ονόματα των γυναικών που δολοφονήθηκαν στο Morelos τα προηγούμενα χρόνια.

«Ήταν πολύ αντιφατικό να νιώθεις τόσο υποστηριζόμενη, αλλά ταυτόχρονα να μοιράζεσαι αυτή την αβεβαιότητα, αυτόν τον πόνο, αυτή τη θλίψη, καθώς κεντούσες τα ονόματα των θυμάτων γυναικοκτονίας», είπε η Díaz, αναφερόμενη σε δολοφονίες στις οποίες μια γυναίκα σκοτώνεται λόγω του φύλου της. «Και συνειδητοποιείς επίσης ότι εσύ η ίδια κινδυνεύεις. Το επόμενο όνομα που θα κεντήσουν μπορεί να είναι το δικό σου».

Μεταξύ των μπαλωμάτων που ανέλαβε να κεντήσει η Díaz ήταν και αυτό ενός τρίχρονου κοριτσιού, το σώμα του οποίου είχε βρεθεί σε ένα χωράφι με τριαντάφυλλα με σημάδια βασανιστηρίων και σεξουαλικής κακοποίησης.

One of most powerful presentations I have ever participated in - femicide - the killing of women for being a woman - held in stitches, embroidery, gravity and grace and brought to Ghana 🇬🇭 from Mexico 🇲🇽 by Collective of women-bearers for witness @UofGUnescoRILA @CUSP_Network pic.twitter.com/4d3FrSwJy6 — Alison Phipps አሊሰን 🧡🕊️ (@alison_phipps) May 2, 2023

Η στιγμή που «πάγωσε» ο χρόνος

Την επόμενη μέρα, καθώς εκατοντάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους της Κουερναβάκα, η De la Rosa και οι φίλες της συμμετείχαν στην πορεία κουβαλώντας ένα φέρετρο καλυμμένο με ένα κεντημένο πάπλωμα με τα ονόματα δεκάδων γυναικών που δολοφονήθηκαν στο Μορέλος. Μόλις εμφανίστηκαν, όλη η πορεία σιώπησε.

«[Οι άνθρωποι έλεγαν:] «Σταματήστε, αφήστε τις να περάσουν», σαν να κουβαλούσαμε πραγματικά [τα πτώματα των θυμάτων]», θυμάται η Díaz. «Ήταν πολύ συγκινητικό».

Η De la Rosa και οι συνάδελφοί της αποφάσισαν να δημοσιεύσουν μια ανοιχτή πρόσκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις γυναίκες που ήθελαν να συμμετάσχουν. Ο στόχος τους: να κεντήσουν όλα τα ονόματα των γυναικών που δολοφονήθηκαν γιατί ήταν γυναίκες στο Morelos από το 2015.

Δυσκολίες λόγω της πανδημίας

Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας τους εμπόδισαν να συγκεντρωθούν αυτοπροσώπως το 2020, αλλά δεκάδες γυναίκες εγγράφηκαν και τους ανατέθηκαν ονόματα για να κεντήσουν σε κομμάτια υφάσματος και στη συνέχεια να τα στείλουν ταχυδρομικά. Τα κομμάτια υφάσματος στη συνέχεια υφάνθηκαν μαζί σε ένα γιγαντιαίο πάπλωμα.

Την επόμενη χρονιά, οι γυναίκες μπόρεσαν να συγκεντρωθούν αυτοπροσώπως, αλλά οι ιδρύτριες συνειδητοποίησαν ότι, για πολλές από αυτές, η διαδικασία του κεντήματος ενός ονόματος μπορούσε να είναι εξαιρετικά οδυνηρή: ακόμη και αν δεν είχαν άμεση σχέση με τη δολοφονημένη γυναίκα, συχνά ανακάλυπταν τυχαίες συνδέσεις.

«Υπήρχαν άνθρωποι που μας έλεγαν: «Μου δόθηκε κάποια που βρέθηκε στην πόλη όπου γεννήθηκα» ή «Έπρεπε να κεντήσω το όνομα της αδελφής μου», εξήγησε η Díaz. «Συνειδητοποιήσαμε ότι απαιτούνταν ένα ειδικό είδος υποστήριξης».

Άρχισαν να κάνουν ανοιχτές προσκλήσεις μόνο μία φορά το χρόνο, διοργανώνοντας τέσσερις συνεδρίες σε διάστημα ενός μήνα με καθοδήγηση και εργαστήρια από τους ιδρυτές, συμπεριλαμβανομένης της Guzmán, η οποία είναι εκπαιδευμένη ψυχολόγος.

«Το κέντημα είναι μια καλλιτεχνική διαδικασία που απαιτεί χρόνο», είπε. «Είναι μια πολύ προσωπική διαδικασία».

Τον Δεκέμβριο του 2023, το έργο έγινε ακόμη πιο προσωπικό όταν το κακοποιημένο σώμα μιας συναδέλφου καλλιτέχνιδας και ακτιβίστριας, της María Fernanda Rejón, βρέθηκε πεταμένο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου όχι μακριά από την Cuernavaca λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

«Ήταν μια υπενθύμιση ότι καμία δεν εξαιρείται», είπε η Díaz. «Και μια απειλή και για εμάς, γιατί ήταν ένα πολύ γνωστό πρόσωπο και πολύ αγαπητό από ολόκληρη την κοινότητα».

Η κολεκτίβα Las Nombramos Bordando – «Τις ονομάζουμε με κεντήματα» – συνεχίζει να μεγαλώνει, με γυναίκες από άλλες πολιτείες να στέλνουν επίσης κομμάτια για να προστεθούν στα κλινοσκεπάσματα, τα οποία είναι πλέον τρία. Μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει σχεδόν 100 γυναίκες, κεντώντας σχεδόν 200 κομμάτια.