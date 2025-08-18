Σοκ στην Κύπρο: Άγρια δολοφονία 34χρονης Ελληνίδας από τον σύντροφό της μπροστά στον ανήλικο γιο της

Συγκλονισμένη είναι η Κύπρος από την άγρια δολοφονία μίας 34χρονης στην περιοχή Χλώρακας στην Πάφο, από τα χέρια του 53χρονου συντρόφου της, ο οποίος μάλιστα την μαχαίρωσε θανάσιμα μπροστά στον 14χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (17/8) για μια τραυματισμένη γυναίκα και παιδί σε κατοικία στον Χλώρακα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο χώρο, όπου εντόπισαν την 34χρονη τραυματισμένη, χωρίς σημεία ζωής, ενώ τραύματα έφερε και ο 14χρονος γιος της. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και ένας 53χρονος άντρας, επίσης τραυματισμένος.

Όπως αναφέρει το reporter.com.cy, το θύμα και ο δράστης διατηρούσαν σχέση και φέρεται να τσακώνονταν, όταν κάποια στιγμή ο 53χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και δολοφόνησε άγρια την 34χρονη Ελληνίδα Ειρήνη Παπακίτσα.

Σημειώνεται πως ο 14χρονος γιος της άτυχης γυναίκας, ήταν μάρτυρας του καβγά και φέρεται να προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να τραυματίσει και τον ανήλικο.

Όταν η 34χρονη γυναίκα κατέληξε, ο δράστης επιχείρησε να θέσει τέρμα στη ζωή του, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε το χώρο και ξεκίνησε την έρευνα, ενώ ο 53χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 14χρονος που φέρει ελαφρά τραύματα, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται εκτός κινδύνου.

Εναντίον του 53χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη για φόνο εκ προμελέτης. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, παραμένει σταθερή.

Στη σορό της 34χρονης γυναίκας αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός μαχαιριών που δέχτηκε.

Συγκινεί η αδελφή του θύματος: «Στις 20 του μηνός θα γιόρταζε τα γενέθλιά της»

Σε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αδελφή του θύματος ανέφερε ότι η Ειρήνη θα γιόρταζε στις 20 Αυγούστου τα γενέθλιά της.

Συγκεκριμένα, η αδελφή της 34χρονης ανέφερε: «Αγαπούλα μου δεν το πιστεύω έφυγες τόσο ξαφνικά τόσο άδικα δεν το χωράει ο νους μου! Στις 20 του μήνα ήταν να γιορτάσουμε τα γενέθλια σου μου είπες έχεις ραντεβού για νύχια είχαμε πλάνα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ η απουσία σου είναι απερίγραπτη δεν έχω λόγια μου λείπεις ήδη δεν μπορώ να φανταστώ όσο περνά ο καιρός θα μου λείπεις και περισσότερο τι να κάνω σε ποιον να τα λέω! Σε αγαπάμε μόνο αυτό να ξέρεις τώρα είσαι με την μανούλα μας τώρα έχετε μια την άλλη και μας προσέχετε από εκεί ψηλά».