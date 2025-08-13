Μελβούρνη: Πένθος στην ομογένεια για την 39χρονη Αθηνά - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του άγριου φονικού

Σαν βόμβα έπεσε στην ομογένεια της Μελβούρνης η είδηση της διπλής δολοφονίας της 39χρονης Ελληνοαυστραλής Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συλλάβει τον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ.

Ενδεικτικό της απάθειάς του είναι ότι οδηγήθηκε σήμερα, 13 Αυγούστου, στο δικαστήριο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, χαμογελαστός και ψύχραιμος.



Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση ζήτησαν 10 ημέρες προθεσμία για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία καθώς, όπως επισήμαναν, η γυναίκα που δολοφονήθηκε ήταν πέντε μηνών έγκυος περιμένοντας κορίτσι.

Ο Τζαντ συνελήφθη τέσσερις ώρες μετά τη διπλή δολοφονία στη Μελβούρνη, στον σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά και, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε τα θύματα.



Σύμφωνα με το κανάλι 7news.com.au, ο 34χρονος περίπου 40 λεπτά μετά το διπλό έγκλημα, τα κίνητρα για το οποίο δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, πήγε σε φαστ φουντ για να φάει μπέργκερ...

Υπενθυμίζουμε ότι η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση στις 21:20, όταν γείτονας ανέφερε ότι άκουσε δυνατές φωνές από το σπίτι. Ακολούθησε δεύτερη κλήση που ανέφερε κλιμάκωση της έντασης και στις 21:55 ισχυρές δυνάμεις περικύκλωσαν την οικία.



Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν νεκρό το ζευγάρι, με τον 50χρονο Άντριου Γκαν να φέρει φρικιαστικά τραύματα και να είναι αποκεφαλισμένος, ενώ η σορός της Αθηνάς Γεωργοπούλου βρισκόταν δίπλα του.