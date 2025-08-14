Μελβούρνη: Τι όπλισε το χέρι του δράστη της φρικτής διπλής δολοφονίας - Η στιγμή της σύλληψης

Τα κίνητρα του δράστη της στυγερής διπλής δολοφονίας αναζητά η αστυνομία της Μελβούρνης με τα αυστραλιανά μέσα να κάνουν λόγο για μια διαφωνία για σκυλιά που φέρεται να πυροδότησε τη σύγκρουση μεταξύ του Γκαν και του δολοφόνου του, του 34χρονου άστεγου Ρος Τζαντ, που φέρεται να αποκεφάλισε τον 50χρονο.

Γείτονες του ζευγαριού στο νοτιοανατολικό προάστιο Μάουντ Γουέβερλι της Μελβούρνης φέρονται να είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ του δράστη, ο οποίος ήταν γνωστός σε πολλούς ντόπιους και του Γκαν, σχετικά με τον αγαπημένο του γερμανικό ποιμενικό.

Σύμφωνα με το news.com.au, ο Γκαν και ο άνδρας ενδέχεται να καβγάδισαν σχετικά με την πώληση και την ιδιοκτησία άλλων σκύλων. Φίλος του θύματος δήλωσε στην εφημερίδα Herald Sun: «Αυτό με σόκαρε όταν άκουσα για (τους θανάτους), επειδή αυτός και ο σκύλος του πήγαιναν παντού μαζί και ο Ντράγκον δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει».

Η σύλληψη

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο που καταγράφει τη σύλληψη του Τζαντ λίγες ώρες μετά το φονικό, στον σιδηροδρομικό σταθμό Westall της Μελβούρνης σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το σημείο του εγκλήματος.

Στις εικόνες διακρίνονται αστυνομικοί να φορούν χειροπέδες στον 34χρονο, που φορά μια ματωμένη μπλούζα, την ίδια που φορούσε νωρίτερα σε μαγαζί fast food, όπου είχε μεταβεί μετά τη διπλή δολοφονία παρέα με τους σκύλους του.

A pregnant woman and her partner have been murdered in their Mount Waverley home, sparking a widespread hunt for their killer.



A 34-year-old man was arrested several hours later and is now being questioned by police over the gruesome deaths. @gillianlant #9News pic.twitter.com/m4rKOZsLiC — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 12, 2025

Σε σοκ οι γείτονες του ζευγαριού

Η Ντίμι, μια ομογενής που γνώριζε την Αθηνά Γεωργοπούλου και τη μητέρα της, είπε στο news.com. au ότι κατέρρευσε όταν διάβασε την είδηση στο Facebook. «Επέστρεψα και είπα στον άντρα μου ότι κάποια δολοφονία συνέβη εδώ. Τη Δευτέρα, όταν συνέβη το φονικό, είχα πέσει να κοιμηθώ γύρω στις 12 και δεν άκουσα τίποτα». Η ίδια είπε ότι η Γεωργοπούλου απέφευγε τις πολλές επαφές και γι’ αυτό η Ντίμι δεν γνώριζε ότι η έγκυος ομογενής, που περίμενε κοριτσάκι, έμενε λίγα σπίτια πιο πέρα.



«Δεν ήξερα καν ότι μένει εκεί. Είμαι κι εγώ Ελληνίδα, οπότε ήμουν κοντά στη μητέρα της, αλλά δεν την είδα για περίπου 10 μήνες. Ζω εδώ 25 χρόνια, περπατάω σε αυτόν τον δρόμο συνέχεια, αλλά δεν την είδα ποτέ. Θα τηλεφωνήσω στη μαμά της, είμαι σοκαρισμένη τώρα. Δεν ξέρω πολλά για το κορίτσι που πέθανε, αλλά την γνώριζα από μικρή. Ερχόντουσαν συνέχεια στο σπίτι μου. Ήταν ένα υπέροχο κορίτσι. Είμαι τόσο, μα τόσο λυπημένη.»



Μια άλλη γειτόνισσα, η Μαίρη, είπε ότι κι αυτή δεν είχε δει ποτέ την Αθηνά Γεωργοπούλου, παρόλο που έμενε αρκετά σπίτια πιο πάνω. «Όλοι είναι σοκαρισμένοι εδώ. Είναι τρομακτικό που συνέβη τόσο κοντά μας. Έχω μιλήσει με άλλους στον δρόμο και μου είπαν ότι δεν άκουσαν τίποτα».

Αρκετοί αστυνομικοί παρέμειναν στον τόπο του εγκλήματος, ενώ οι γείτονες ξύπνησαν και βρήκαν επιστολές από την Αστυνομία της Βικτώριας στο γραμματοκιβώτιό τους: «Πρόσφατα συνέβη ένα σοβαρό περιστατικό στην περιοχή σας», αναγράφεται στην επιστολή.



«Η Αστυνομία του Monash είναι αφοσιωμένη στην ασφάλεια της κοινότητας και, προς υποστήριξη αυτού, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας προσφέρουμε επιπλέον βοήθεια και διαβεβαίωση όσον αφορά την πρόληψη του εγκλήματος. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια με υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε», καταλήγει.

Η θεία της Αθηνάς Γεωργοπούλου, Patty Dilveridis, δήλωσε στη Herald Sun ότι η ανιψιά της δεν πίστευε ποτέ ότι θα γινόταν μητέρα. «Ανυπομονούσε τόσο πολύ να κάνει παιδί».