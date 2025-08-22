Ανατροπή με το φονικό όπλο στη γυναικοκτονία του Βόλου - Ερωτήματα γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

Εύλογα ερωτήματα γεννούνται για το πώς και γιατί ο 40χρονος από την Αλβανία, ο οποίος περί τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής (22/8) σκότωσε την 36χρονη σύζυγο του, κυκλοφορούσε ελεύθερος. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του τον Ιούνιο είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του (σ.σ. απόφαση στις 28/6), όμως είναι άγνωστο εάν και για πόσο έμεινε σε κάποιο ίδρυμα.



Την ίδια ώρα, προέκυψε ανατροπή για το φονικό όπλο: αν και η αρχική πληροφόρηση ήταν για μαχαίρι, τελικά ο 40χρονος χρησιμοποίησε ένα αιχμηρό εργαλείο ψησίματος που άρπαξε κι άρχισε με αυτό να κυνηγά τη σύζυγο του. Τα θανάσιμα χτυπήματα που της κατάφερε είναι στον λαιμό και στα πλευρά, με τη γυναίκα να πεθαίνει από ακατάπαυστη αιμορραγία καθώς έπεσε και πάνω σε τζαμαρία -σπάζοντας γυαλιά και προκαλώντας επιπλέον τραύματα στον εαυτό της. Η 36χρονη, επίσης με καταγωγή από την Αλβανία, προσπάθησε να γλιτώσει τρέχοντας από το διαμέρισμα της προς την είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε, με τον 40χρονο να την κυνηγά με μανία.



Τραγική εικόνα η 16χρονη κόρη του ζευγαριού που είδε ακριβώς τι συνέβη, ενώ τον καυγά των δύο γονιών τους παρακολούθησαν και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας: 6, 13 και 18 ετών. Μάλιστα, η ανήλικη έχει ήδη δώσει την πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς, αναφέροντας ότι υπήρχαν αρκετοί καυγάδες -αν και πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Να σημειωθεί ότι ο 40χρονος είναι και χρήστης ναρκωτικών ουσιών, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές.



Μετά το άγριο έγκλημα -είναι η 7η γυναικοκτονία για φέτος στην Ελλάδα- διέφυγε πεζός, με τους αστυνομικούς να έχουν στήσει μπλόκα και να τον αναζητούν σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι είναι δύσκολο να ξεφύγει και μέσα στις επόμενες ώρες ή θα εντοπιστεί ή θα αναγκαστεί να παραδοθεί.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.



Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.



Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».