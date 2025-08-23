Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος γυναικοκτόνος - Τον βρήκαν μέσα σε θάμνους

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο χθες Παρασκευή.

Ο 40χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης να κρύβεται μέσα σε θάμνους 200 μέτρα περίπου από το σπίτι του φονικού.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος αφότου σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε το ζευγάρι, τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης

Νωρίτερα, με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media, η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, γράφει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης, μην μπορώντας να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί την μητέρα του.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο 40χρονος είναι γνωστός στην Αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ γυναικοκτονία, ανέφεραν πως συχνά άκουγαν φωνές από το σπίτι τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στη Θεσσαλονίκη.