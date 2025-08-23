Βόλος: Η στιγμή της σύλληψης του γυναικοκτόνου - «Δώστε μου νερό έχω να πιω 29 ώρες»

Ένα βίντεο ντοκουμέντο έχει δει το φως της δημοσιότητας όπου και αποτυπώνεται η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 40χρονο γυναικοκτόνο στον Βόλο που δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του χθες Παρασκευή.

Ο άνδρας έχοντας αλλάξει ρούχα μετά το φονικό, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος και εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του, καθώς κοιμόταν σε ένα οικόπεδο μέσα σε κάποιους θάμνους.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλούνται τα τοπικά Μέσα, ο δράστης φέρεται να εμφανίστηκε αμετανόητος, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στο θύμα: «Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα; Δεν μετανιώνω, της άξιζε», φέρεται να είπε στους εμβρόντητους αστυνομικούς.

Επίσης, φέρεται να ζήτησε να πιει νερό, αναφέροντας ότι για 29 ώρες δεν είχε πιει, ούτε είχε φάει τίποτα, επειδή κρυβόταν από την Αστυνομία.

Ο 40χρονος, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι χρήστης ουσιών, θα κρατηθεί σήμερα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας για να ολοκληρωθεί η προανάκριση και πιθανότατα αύριο, Κυριακή (24/8), θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για να του αποδοθούν οι βαρύτατες κατηγορίες.

Η πληροφορία «κλειδί» που οδήγησε στη σύλληψη του γυναικοκτόνου

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το flash.gr, μία πληροφορία που έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Βόλου, για έναν άνδρα που μοιάζει με τον 40χρονο γυναικοκτόνο αλλά φοράει διαφορετικά ρούχα σε σχέση με ότι γνώριζαν, αποδείχτηκε «κλειδί» για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι έρευνες των αστυνομικών εστίασαν σε μία ακτίνα 1 χλμ. γύρω από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά και τελικά ο 40χρονος Αλβανός εντοπίστηκε περίπου 200-250 μέτρα μακριά από το σπίτι που ζούσε με τη 36χρονη και τα τέσσερα παιδιά τους. Είχε καταφέρει να βρει κάποια παλιά ρούχα, πιθανότατα πεταμένα σε κάποιον κάδο και είχε αλλάξει, ήταν εμφανώς καταβεβλημένος, δεν αντιστάθηκε και δεν μίλησε καν στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν. Πάνω του δεν είχε κάποιο προσωπικό αντικείμενο, ούτε φυσικά το αιχμηρό εργαλείο ψησίματος που χρησιμοποίησε για να τραυματίσει θανάσιμα τη σύζυγο του.

Από την πρώτη στιγμή, πάντως, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σχολίαζαν πως ήταν ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του, καθώς το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο κι ένα τέτοιο άτομο -με τις εξαρτήσεις και την ψυχοσύνθεση του 40χρονου- δεν θα μπορούσε να κρυφτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.