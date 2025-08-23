Νέα στοιχεία σοκ για τον γυναικοκτόνο στον Βόλο – Είχε τραβήξει μαχαίρι και στον εργοδότη του

Αμετανόητος ο γυναικοκτόνος του Βόλου είπε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν ότι «καλά της έκανα, με απατούσε» για την 36χρονη σύζυγό του που σκότωσε με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαιριές.

Ο 40χρονος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα χέρια της ΕΛΑΣ, φαίνεται πως έχει βαρύ και γεμάτο βίαιο παρελθόν.

Σύμφωνα με το Mega που επικαλείται μαρτυρία, ο 40χρονος αλβανικής καταγωγής, φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του: «Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει».

Το βαρύ παρελθόν του 40χρονου

Tον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2018 του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση.

Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο 40χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης να κρύβεται μέσα σε θάμνους 200 μέτρα περίπου από το σπίτι του φονικού.

Μάλιστα, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το flash.gr, ο γυναικοκτόνος είχε αλλάξει ρούχα, τα οποία πιθανότατα είχε βρει σε κάδο απορριμμάτων και αυτά που φορούσε κατά τη δολοφονία της 36χρονης τα είχε πετάξει.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν τίποτα άλλο πάνω του, ούτε κινητό, ούτε μαχαίρι, ούτε το φονικό όπλο.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος αφότου σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε το ζευγάρι, τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η πληροφορία «κλειδί» που οδήγησε στη σύλληψη του γυναικοκτόνου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Κώστα Παπαδόπουλο, μία πληροφορία που έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Βόλου, για έναν άνδρα που μοιάζει με τον 40χρονο γυναικοκτόνο αλλά φοράει διαφορετικά ρούχα σε σχέση με ότι γνώριζαν, αποδείχτηκε «κλειδί» για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι έρευνες των αστυνομικών εστίασαν σε μία ακτίνα 1 χλμ. γύρω από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά και τελικά ο 40χρονος Αλβανός εντοπίστηκε περίπου 200-250 μέτρα μακριά από το σπίτι που ζούσε με τη 36χρονη και τα τέσσερα παιδιά τους. Είχε καταφέρει να βρει κάποια παλιά ρούχα, πιθανότατα πεταμένα σε κάποιον κάδο και είχε αλλάξει, ήταν εμφανώς καταβεβλημένος, δεν αντιστάθηκε και δεν μίλησε καν στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν. Πάνω του δεν είχε κάποιο προσωπικό αντικείμενο, ούτε φυσικά το αιχμηρό εργαλείο ψησίματος που χρησιμοποίησε για να τραυματίσει θανάσιμα τη σύζυγο του.

Από την πρώτη στιγμή, πάντως, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σχολίαζαν πως ήταν ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του, καθώς το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο κι ένα τέτοιο άτομο -με τις εξαρτήσεις και την ψυχοσύνθεση του 40χρονου- δεν θα μπορούσε να κρυφτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.