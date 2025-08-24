Βόλος: Στον εισαγγελέα ο αμετανόητος γυναικοκτόνος - Το χρονικό της σύλληψης και η προκλητική δήλωση

Eνώπιον του εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του.



Ο γυναικοκτόνος, αλβανικής καταγωγής, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το flash.gr, εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης του Βόλου να κρύβεται μέσα σε θάμνους, 200 μέτρα περίπου από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα και συνελήφθη από την Αστυνομία.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, είχε αλλάξει ρούχα, τα οποία πιθανότατα είχε βρει σε κάδο απορριμμάτων και αυτά που φορούσε κατά τη δολοφονία της 36χρονης τα είχε πετάξει.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν τίποτα άλλο πάνω του, ούτε κινητό, ούτε μαχαίρι, ούτε το φονικό όπλο.



Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος αφότου σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

«Κλειδί» ήταν μια πληροφορία που έφτασε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Ασφάλεια, ότι υπάρχει ένα άτομο που κινείται στην περιοχή και μοιάζει στον καταζητούμενο δολοφόνο αλλά φοράει διαφορετικά ρούχα, γι’ αυτό και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες και περίοικοι ανέφεραν ότι κατά την σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου δολοφόνου.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Tον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2018 του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση.

Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.