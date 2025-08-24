Με σκυμμένο κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο στον εισαγγελέα ο γυναικοκτόνος του Βόλου

Με κατεβασμένο κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή, στις 11:30 το πρωί στον Εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά.

Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του.



Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε»

Ο γυναικοκτόνος, αλβανικής καταγωγής, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το flash.gr, εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης του Βόλου να κρύβεται μέσα σε θάμνους, 200 μέτρα περίπου από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα και συνελήφθη από την Αστυνομία.



Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, είχε αλλάξει ρούχα, τα οποία πιθανότατα είχε βρει σε κάδο απορριμμάτων και αυτά που φορούσε κατά τη δολοφονία της 36χρονης τα είχε πετάξει.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν τίποτα άλλο πάνω του, ούτε κινητό, ούτε μαχαίρι, ούτε το φονικό όπλο.



Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος αφότου σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



«Κλειδί» ήταν μια πληροφορία που έφτασε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Ασφάλεια, ότι υπάρχει ένα άτομο που κινείται στην περιοχή και μοιάζει στον καταζητούμενο δολοφόνο αλλά φοράει διαφορετικά ρούχα, γι’ αυτό και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.



Αυτόπτες μάρτυρες και περίοικοι ανέφεραν ότι κατά την σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου δολοφόνου.