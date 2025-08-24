Βόλος: «Βόμβες» από την αδελφή της 36χρονης - «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει»

Σοκαρισμένος παραμένει ο Βόλος αλλά και το πανελλήνιο μετά το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε 40χρονος, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρώ την 36χρονη γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.



Το πρωί της Κυριακής, ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο το κεφάλι. Στην κόρη του, η οποία τον επισκέφτηκε, φέρεται να είπε: «Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω», ενώ τη ρώτησε μάλιστα: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;».

Σοκάρει η αδελφή του θύματος

Η αδελφή της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, ανέφερε σε σοκαριστική μαρτυρία της τα εξής μιλώντας στον ALPHA: «η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”».

Η ίδια συνεχίζει ως εξής: «Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους», είπε ακόμη.

«Μετανιωμένος και συντετριμμένος», λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, επεσήμανε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», μιλώντας στο STAR.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς όπου είπε ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», σημείωσε ακόμη, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».



«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.

Το μυστικό του ζευγαριού

Ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, σύμφωνα με το STAR.



Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό το μυστικό, γεγονός που εκνεύρισε τον 40χρονο και τη σκότωσε.





Το τετ α τετ με την κόρη του

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο στην πρώτη συνάντηση που είχε με την 18χρονη κόρη του, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου .



Υπενθυμίζεται ότι η γυναικοκτονία έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τα τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα. Μάλιστα, η 18χρονη κόρη τους ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία για το φονικό.



Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.



«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του.

Τον άκουγε ψύχραιμη η 18χρονη

Ο δράστης της γυναικοκτονίας μίλησε στην μεγαλύτερη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της.



Σημειώνεται πάντως ότι ο συζυγοκτόνος είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

INTIME

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας άσκησε ο εισαγγελέας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου.



Νωρίτερα, είχε οδηγηθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Την ίδια ώρα, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.



Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια και τη θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.