Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος - «Ήμουν εν βρασμώ, δεν ήθελα να τη σκοτώσω»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο, την περασμένη Παρασκευή (22/8).

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι τη σκότωσε «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στο θύμα και δήλωσε «συντετριμμένος».

Εις βάρος του 40χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας ενώ έχει διαταχθεί και κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου έτσι ώστε να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας και να αποφασιστεί τί θα γίνει στο εξής.

Την ίδια στιγμή έχει διαταχθεί και εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρείο.

Μπήκε στα δικαστήρια από την πίσω πόρτα για να μην τον λιντσάρουν

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο. Με κατεβασμένο το κεφάλι, δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ενώ η φρουρά του άνοιγε τον δρόμο.

Μάλιστα, για να μην τον λιντσάρουν οι εξαγριωμένοι γείτονες, φίλοι και συγγενείς του, ο 40χρονος μπήκε στα δικαστήρια του Βόλου από την πίσω πόρτα.

Η αστυνομία μάλιστα του είχε φορέσει και αλεξίσφαιρο. Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του, μπροστά στα παιδιά του αν και συνεχίζει να επιρρίπτει την ευθύνη στο θύμα λέγοντας πως τον απατούσε και είχε προκλητική συμπεριφορά.

Φωτ.: thenewspaper.gr

Η απολογία του 40χρονου γυναικοκτόνου: «Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα»

Η τοπική ιστοσελίδα thenewspaper.gr, εξασφάλισε το περιεχόμενο του πολυσέλιδου απολογητικού εγγράφου, στο οποίο ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στο κείμενό του κάνει λόγο για «ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων» και υποστηρίζει ότι μετά από ομολογία της γυναίκας του «κλονίστηκε ανεπανόρθωτα».

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

«Είμαι συντετριμμένος»

Στο υπόμνημα δηλώνει «βαθιά μετανιωμένος», ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.