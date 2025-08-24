Ποινική δίωξη στον γυναικοκτόνο του Βόλου για ανθρωποκτονία από πρόθεση - Απολογείται την Τρίτη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας άσκησε ο εισαγγελέας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου.



Νωρίτερα, είχε οδηγηθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Την ίδια ώρα, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.



Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια και τη θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.