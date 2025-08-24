Βόλος: Το τετ α τετ του συζυγοκτόνου με την κόρη του - «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλος στην πρώτη συνάντηση που είχε με την 18χρονη κόρη του, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου .



Υπενθυμίζεται ότι η γυναικοκτονία έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τα τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα. Μάλιστα, η 18χρονη κόρη τους ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία για το φονικό.



Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.



«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του.

Τον άκουγε ψύχραιμη η 18χρονη

Ο δράστης της γυναικοκτονίας μίλησε στην μεγαλύτερη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της.



Σημειώνεται πάντως ότι ο συζυγοκτόνος είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας άσκησε ο εισαγγελέας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου.



Νωρίτερα, είχε οδηγηθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Την ίδια ώρα, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.



Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια και τη θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.