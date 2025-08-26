Αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τουλάχιστον 20 εκτρώσεις είχε κάνει η 36χρονη»

Συνεχίζει να συγκλονίζει η άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε στον Βόλο την Παρασκευή 22 Αυγούστου, με τον 40χρονο κατηγορούμενο να προφυλακίζεται για την δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Στο «μικροσκόπιο» της αστυνομίας μπαίνει το παρελθόν του 40χρονου γυναικοκτόνου και τα προβλήματα που φέρεται να είχε η σχέση με τη σύζυγό του, αρκετό καιρό πριν το έγκλημα.

Σοκ έχει προκαλέσει η δήλωση στην οποία προχώρησε η αδερφή του θύματος, η οποία αποκάλυψε ότι όταν το ζευγάρι έκανε παιδιά, ο 40χρονος έγινε κακοποιητικός. «Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”», ανέφερε η αδερφή της 36χρονης γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο με εργαλείο ψησίματος και μάλιστα μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», η αδερφή του θύματος επανήλθε στα όσα είπε και τόνισε ότι η 36χρονη είχε προχωρήσει τουλάχιστον 20 φορές σε τερματισμό κύησης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια, ο 40χρονος την βίαζε και θεωρούσε ότι αν κάνουν παιδιά, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να την κρατήσει κοντά του.

«Της έκανε τη ζωή κόλαση»

«Σε μένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά (ο 40χρονος) την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση», δήλωσε η αδερφή της 36χρονης, σε συνέντευξή της στο MEGA.

«Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές. Και αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου. Γιατί με το να κάνει παιδιά, θα την είχε κοντά του», ανέφερε η ίδια, ενώ πρόσθεσε ότι τον τελευταίο καιρό, σε μία από τις εκτρώσεις που είχε υποβληθεί, ο γιατρός την προειδοποίησε ότι εάν το ξανακάνει, θα κινδύνευε η ζωή της.

Κόρη 36χρονης: «Της φώναζε και απειλούσε ότι θα την σκοτώσει»

Την ίδια ώρα, η 18χρονη κόρη της οικογένειας, περιέγραψε, στην δική της κατάθεση, τους έντονους καβγάδες που είχε ο πατέρας με την μητέρα της, ενώ αναφέρθηκε και στην απόπειρα αυτοκτονίας που φέρεται να είχε κάνει ο 40χρονος.

«Ο μπαμπάς μου, πριν από δύο μήνες περίπου, είχε πάει στο μπαλκόνι του σπιτιού μας, πήρε ένα σχοινί και αποπειράθηκε να κρεμαστεί. Εμείς τότε καλέσαμε την αστυνομία και οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου, όπου του δόθηκε φαρμακευτική αγωγή», κατέθεσε στις Αρχές η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA.

«Απ’ όσο γνωρίζω, ο μπαμπάς μου είπε στους γιατρούς ότι είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι μας. Παλαιότερα ήταν ήρεμος αλλά τους τελευταίους έξι μήνες ήταν νευρικός και φώναζε συνέχεια στην μητέρα μου. Πιθανολογώ ότι αυτό γινόταν γιατί τη ζήλευε, συνεχώς τη μάλωνε και ξεκινούσε τον καβγά πάντα εκείνος», πρόσθεσε η 18χρονη.

«Δεν ήθελε να βγαίνει μόνη της από το σπίτι, ήθελε πάντα να τη συνοδεύει εκείνος όπου πάει. Άκουγα συνεχώς καβγάδες αλλά δεν ήθελα να δώσω σημασία. Κάποιες φορές την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει, ωστόσο δεν πίστευα ότι ήταν ικανός να το κάνει», τόνισε η κόρη του 36χρονου θύματος.