Γυναικοκτονία στον Βόλο: Απολογείται ο 40χρονος- «Μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου»

Ενώπιον του ανακριτή Βόλου αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (26/8), ο 40χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του και τώρα υποστηρίζει πως «θόλωσε» επειδή θεωρούσε ότι τον απατούσε.

Εις βάρος του 40χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας ενώ έχει διαταχθεί και κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου έτσι ώστε να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας και να αποφασιστεί τί θα γίνει στο εξής.

Την ίδια στιγμή έχει διαταχθεί και εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρείο.

Το φονικό χτύπημα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 36χρονη έχασε τη ζωή της από χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος. Αμέσως μετά τη δολοφονία ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και μάλιστα 200 μέτρα από το σπίτι που έμενε και διέπραξε το έγκλημα.

«Έχω μετανιώσει. Σκέφτομαι μόνο τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω. Δούλεψα σκληρά για την οικογένειά μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Στο Facebook όμως μιλούσε με άλλον και άλλαξε συμπεριφορά. Προσπάθησα να σώσω τον γάμο μου. Δεν σήκωσα ποτέ χέρι πάνω της. Αγαπώ τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη», είπε ο 40χρονος.

Την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος, ενώ φορούσε λευκά την ώρα της δολοφονίας, εμφανίζεται με διαφορετικά ρούχα την ώρα της σύλληψης του, γεγονός που έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Ο γυναικοκτόνος αφού, δολοφόνησε τη σύζυγό του άρχισε να τρέχει στους δρόμους του Βόλου για να κρυφτεί.

Τι θα υποστηρίξει στις Αρχές

Ο 40χρονος αν και παραμένει κυνικός, πλέον λέει πως μετάνιωσε αν και συνεχίζει να επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του.

Όπως υποστηρίζει, και μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφό της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου» φέρεται να είπε.