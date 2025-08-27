Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η Εισαγγελία προτείνει η επιμέλεια των παιδιών να ανατεθεί στη θεία

Η Εισαγγελία Βόλου προτείνει να ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, στην αδελφή του θύματος που ζει και εργάζεται στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η πρόταση έγινε και με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Βόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα για την υποστήριξη των παιδιών και τη διευθέτηση τυχόν διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων.



Το πρωί της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κοινωνική λειτουργός και η νομική σύμβουλος του δημάρχου μετέβησαν στην Εισαγγελία και κατέθεσαν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των παιδιών, δηλώνοντας τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να συμβάλλει, με όποιο τρόπο ζητηθεί. Προηγουμένως είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εισαγγελία, πριν ανατεθεί η επιμέλεια, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία ήδη έχει αναλάβει να διευθετήσει ο δήμαρχος Βόλου, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.