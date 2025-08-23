Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της: «Μαμάκα θα μου λείψεις»

Τραγικό θάνατο από το αιχμηρό αντικείμενο που κράταγε στα χέρια του ο 40χρονος σύζυγός της, βρήκε η 36χρονη, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, στον Βόλο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν τα 4 παιδιά της οικογένειας να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους.

Η κόρη του θύματος, σε μία σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στα social media, θέλησε να γράψει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.



«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης...

Facebook

Όσον αφορά τον πατέρα της, παραμένει άφαντος. Μετά τη γυναικοκτονία τράπηκε σε φυγή με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.



Λόγω της επιβαρυμένης ψυχιατρικής του κατάστασης, οι Aρχές θεωρούν πιθανό πως ο δράστης έχει αυτοκτονήσει. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο 40χρονος μάλιστα είναι γνωστός στην αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.



Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.



Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στην Θεσσαλονίκη.

