Χανιά: Βρήκαν 45χρονη μέσα σε λίμνη αίματος - Τη μαχαίρωσε ο σύντροφός της

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε ανήμερα της Παναγίας στα Χανιά, συγκεκριμένα στον Αποκόρωνα, με μια 45χρονη γυναίκα να καταλήγει μαχαιρωμένη στο νοσοκομείο και να συλλαμβάνεται ο σύντροφός της.



Η 45χρονη, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς φέρεται να δέχθηκε από τον σύντροφό της πολλαπλές μαχαιριές στον θώρακα.



Όπως ανέφερε, σε ανάρτησή του στα social media ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, η 45χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία, μπήκε στο χειρουργείο γιατί έφερε τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη, να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι σε μια λίμνη αίματος, με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία η οποία ήταν μεγάλη και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές και ο σύντροφος της 45χρονης συνελήφθη.