Καβάλα: Για 7.985 ευρώ και 53 χρυσές λίρες ο 51χρονος αποπειράθηκε να σκοτώσει τη μητέρα του

Συγκλονίζει η αποκάλυψη ότι ο 51χρονος άνεργος από την Καβάλα, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) επιτέθηκε με γροθιές και λακτίσματα στην 77χρονη μητέρα του, είχε στόχο να της αποσπάσει τις οικονομίες μίας ζωής.



Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε από την προανάκριση μετά τη σύλληψη του 51χρονου ότι με τη χρήση βίας κατάφερε να της αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 7.985 ευρώ καθώς ακόμη και 53 χρυσές λίρες. Μάλιστα, φέρεται ότι συνέχισε να ασκεί βία στην 77χρονη μητέρα του, προκειμένου να του αποκαλύψει εάν υπάρχουν άλλα χρήματα κρυμμένα, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να δίνουν τέλος στο μαρτύριο της ηλικιωμένης.



Να σημειώσουμε ότι ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ εντός της οικείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία βαριοπούλα που πάνω της είχε ίχνη αίματος, ένα μαχαίρι με λάμα 11,5 εκ., καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα.



Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες και ν. περί όπλων, από το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.