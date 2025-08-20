Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε με jet ski - Συνελήφθη ο 53χρονος χειριστής

Ένας 11χρονος τραυματίστηκε ελαφρώς στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.

Ειδικότερα, ο 11χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, βρισκόταν στην παραλία, όπου μετέβη με την μητέρα του, με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Την ώρα που βρισκόταν πάνω στο jet ski μαζί με τον 53χρονο ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής που το χειριζόταν, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρώς.

Συνελήφθη ο 53χρονος

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου εξήλθε αυθημερόν. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος, για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 2 του Π.Κ. (Σωματικές βλάβες από αμέλεια).