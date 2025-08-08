«Ξύπνησα και έλειπε»: Αγωνία χωρίς τέλος για την 59χρονη Βρετανίδα - Aδράνεια καταγγέλλει ο σύζυγος

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 59χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς την περασμένη Παρασκευή ενώ έκανε μπάνιο στην παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, μαζί με τον σύζυγό της. Παρά τις έρευνες των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της γυναίκας, με την αγωνία των συγγενών και φίλων της να κορυφώνεται όσο περνούν οι μέρες χωρίς απαντήσεις.

Το ζευγάρι, Κρις και Μισέλ Μπούρντα, είχε φτάσει στην παραλία από νωρίς το πρωί και παρέμεινε εκεί για ώρες. Κάποια στιγμή, ο σύζυγος, ο οποίος είναι Έλληνας, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί από την ξαπλώστρα.

Ο 66χρονος Κρις Μπούρντα έσπασε τη σιωπή του μιλώντας στην Daily Mail για όλα όσα έγιναν την ημέρα της εξαφάνισης, καταγγέλλοντας παράλληλα την ελληνική αστυνομία για ολιγωρία.

«Φαινόταν πολύ χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πήγαμε για μια σύντομη βουτιά, καθώς είχε αέρα και λίγα κύματα. Στη συνέχεια, παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι μετά θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε όμορφα. Δυστυχώς, εγώ αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα, εκείνη δεν ήταν εκεί. Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα, αλλά δεν ήταν εκεί.

Τότε έτρεξα στην παραλία για να ξανακοιτάξω στη θάλασσα. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, αλλά μου είπαν όχι. Αργότερα, όμως, έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία, στην οποία φαινόμασταν να τρώμε κρέπες στο βάθος. Τότε έτρεξα γρήγορα πίσω στον σερβιτόρο για να του πω ότι η γυναίκα μου είχε εξαφανιστεί και τον ρώτησα αν την είχε δει, αλλά εκείνος άρχισε να γελάει» περιέγραψε ο 66χρονος.

I woke up and she wasn't there: Husband of missing Brit who vanished from sunbed describes the moment his nightmare began - and how he was LAUGHED AT as he frantically begged for help https://t.co/K0Mp7nX6ks — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2025

Καταγγέλλει ολιγωρία στις έρευνες

Μόνο αφού ο Μπούρντα εξήγησε στον σερβιτόρο ότι η σύζυγός του είχε «ψυχολογικά προβλήματα και έπρεπε να καλέσει την αστυνομία», ο μπάρμαν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο 66χρονος απευθύνθηκε σε ιδιοκτήτη καταστήματος της περιοχής, ο οποίος τελικά τηλεφώνησε στην αστυνομία, όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δύο ώρες αργότερα.

«Δεν είδα ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία εκείνη την ημέρα. Το μόνο που είδα ήταν ένα περιπολικό που οδηγούσε πάνω- κάτω στον δρόμο προς την παραλία. Δεν βγήκαν καν από το αμάξι, απλώς κοίταζαν προς τη θάλασσα».

Ο Μπουρντά κατήγγειλε ότι οι έρευνες δεν έγιναν με τη δέουσα σοβαρότητα: «Δεν χρησιμοποιούν σκυλιά ή drones και χρησιμοποιούν το σκάφος αναζήτησης μόνο τη νύχτα ή νωρίς το πρωί για να μην ανησυχήσουν τους τουρίστες. Αναρωτιέμαι μήπως μου είπαν ότι είναι ζωντανή για να μην φοβηθούν οι τουρίστες», σχολίασε.

«Ψάχνω χωρίς ύπνο ή φαγητό. Μέρα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Τη νύχτα είναι δύσκολο γιατί έχει σκοτάδι. Για ημέρες και νύχτες ανεβοκατεβαίνω την ακτή, ψάχνω σε θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια. Αργότερα πήγα και στους λόφους. Τίποτα. Ρώτησα την αστυνομία, αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκυλιά, drones, ελικόπτερα. Και μου απάντησαν: “πού να ψάξουμε; είναι τεράστια περιοχή”».

«Δεν νομίζω ότι η γυναίκα μου θα πήγαινε με κάποιον σε αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο. Έχω ψάξει παντού αλλά ένας άνθρωπος μόνος είναι πολύ δύσκολο να βρει κάτι», συμπλήρωσε.

Είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν

Η Μπουρντά είχε κατά το παρελθόν υποφέρει από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους. Όταν κάποτε απολύθηκε από τη δουλειά της στο Λονδίνο, είχε εξαφανιστεί για μία ημέρα, αλλά η αστυνομία τότε αντέδρασε άμεσα και τη βρήκε το ίδιο βράδυ. Αν και είχε αρρωστήσει ξανά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον σύζυγό της, βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης και βρισκόταν σε καλή διάθεση.