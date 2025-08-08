Αγωνία για 17χρονο που εξαφανίστηκε από τα Μελίσσια - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Οι ημέρες περνούν και η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη του 17χρονου Βασίλη - Νεκτάριου, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 26 Ιουλίου από τα Μελίσσια και έκτοτε δεν έχει δώσει κάποιο σημείο ζωής.

Συγκεκριμένα, στις 26/07/2025 βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων, ο 17χρονος Βασίλης - Νεκτάριος Π. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Βασίλης - Νεκτάριος Π. έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.



Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.





Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

