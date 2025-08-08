Νέα τροπή στο θρίλερ με τον Τούρκο που εξαφανίστηκε εν πλω για Μύκονο - Τα «ύποπτα» ίχνη τριβής

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία Halit Yukay, η εξαφάνιση του οποίου έχει εξελιχθεί σε θρίλερ. Μέχρι στιγμής οι έρευνες των σωστικών συνεργείων παραμένουν άκαρπες, ωστόσο σήμερα (8/8), η Hurriyet φέρνει στο φως μια νέα εξέλιξη, η οποία ενδεχομένως να δώσει νέα τροπή στις έρευνες της «περίεργης» εξαφάνισης.

Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος επιχειρηματίας, είχε αποπλεύσει στις 4 Αυγούστου, στις 15:10, από τη Γιάλοβα με τελικό προορισμό τη Μύκονο, επιβαίνοντας στο ιδιόκτητο σκάφος του με το όνομα Graywolf. Οι Αρχές ενημερώθηκαν από την οικογένεια του Γιουκάι, που έχασε επαφή μαζί του λίγο μετά την αναχώρησή του.

Επαγγελματίες δύτες, ένα ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να τον αναζητήσουν. Την επόμενη ημέρα, το σκάφος βρέθηκε κατεστραμμένο και διαλυμένο σε κομμάτια στη θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ίχνος του επιχειρηματία.

Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/iK7yt8BBmS — Mynet (@mynet) August 5, 2025

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου καπετάνιου C.T., κυβερνήτη του φορτηγού πλοίου Arel 7, το οποίο φέρεται να περνούσε από την περιοχή την κρίσιμη ώρα.

Σύμφωνα με την Hurriyet ο C.T. συνελήφη, με τη κατηγορία για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Στην κατάθεσή του ανέφερε: «Ένιωσα μια δόνηση, αλλά δεν κατάλαβα τι ήταν. Είδα δύο κομμάτια ξύλου να επιπλέουν και νόμιζα ότι ήταν απλά συντρίμμια. Μπροστά μου έπλεαν 2-3 ακόμη πλοία. Δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση, αν είχε γίνει, θα την είχαμε καταλάβει και ακούσει τον θόρυβο».

Ωστόσο, έρευνα του Λιμενικού εντόπισε ίχνη τριβής στο μπροστινό τμήμα του φορτηγού πλοίου, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πιθανής επαφής με το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία.