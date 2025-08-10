Θεσσαλονίκη: Missing alert για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 52χρονης Θεοδώρας Σεφέρη, από την περιοχή της Άνω Τούμπας. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Κυριακή (10.08.2025).



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της 52χρονης την Κυριακή και «προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63μ., έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα με κεράσια, μακρύ λινό μπλε παντελόνι με άσπρες ρίγες, μπεζ σανδάλια και μαύρη τσάντα ώμου.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.