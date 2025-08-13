Εξαφανίστηκε 15χρονος από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης

Missing Alert ήχησε για νέα εξαφάνιση ανηλίκου, Συγκεκριμένα, όπως κάνει γνωστό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στις 12/08/25 και ώρα 14:00, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, ο Χίντι Ταϊέλ, 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/8/2025, για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον. Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων.