Αγωνία για την εξαφάνιση 19χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα - Είχε στείλει ανησυχητικά μηνύματα

Μεγάλη αγωνία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 19χρονου από την περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα Αττικής, καθώς ο νεαρός είχε στείλει κάποια ανησυχητικά μηνύματα στους δικούς του ανθρώπους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:00 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ο 19χρονος.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του την ίδια ημέρα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του ο 19χρονος έστειλε ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του. Λόγω των συνθηκών της εξαφάνισής του, υπάρχει ανάγκη για άμεση κινητοποίηση όλων προκειμένου να εντοπιστεί και να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.



Για την εξαφάνισή του 19χρονου έχει κινητοποιηθεί η Ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η Άμεση Δράση, η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών και οι εθελοντικές ομάδες ΟΔΙΚ και ΔΕΛΤΑ.



Ο 19χρονος έχει ύψος 1.78 μ., είναι 62 κιλά, έχει μακριά καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι και άσπρη μπλούζα.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.