Άγιος Παντελεήμονας: Καρέ καρέ η διαδρομή της 4χρονης που διέφυγε από το σχολείο

500 μέτρα περπάτησε η 4χρονη στην Αχαρνών, όταν διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου στον Άγιο Παντελεήμονα και βγήκε μόνη της στον δρόμο. Μάλιστα, η διαδρομή της καταγράφηκε καρέ καρέ.



Στο βίντεο που έφερε στο φως το Mega, η 4χρονη φαίνεται να έχει βγει έξω από το νηπιαγωγείο. Γύρω της βρίσκονται γονείς που περιμένουν να σχολάσουν τα παιδάκια τους. Ωστόσο, το κοριτσάκι έχοντας την τσάντα στην πλάτη της κοντοστέκεται για λίγο κι έπειτα χάνονται τα ίχνη της.



Έντρομη η μητέρα της, όταν ανακάλυψε ότι η 4χρονη είχε βγει από άλλη έξοδο, ειδοποίησε τις αρχές, που έσπευσαν στο σχολείο και συνέλαβαν την διευθύντρια για παραμέληση της εποπτείας.

Μια 34χρονη εντόπισε το κοριτσάκι

Ευτυχώς η υπόθεση είχε αίσιο τέλος, καθώς η 4χρονη βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα να είναι καλά στην υγεία της. Το παιδί περιφερόταν μόνο του στο δρόμο μέχρι που εντοπίστηκε από μια 34χρονη διερχόμενη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου. Η γυναίκα μετέφερε το κοριτσάκι άμεσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου περίμενε η μητέρα του.