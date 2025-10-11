Άγιος Παντελεήμονας:Ο τραυματίας, οι αντιφάσεις και το «σκοτεινό» διαμέρισμα με τις δεκάδες συσκευές

Με έντονο σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές Αρχές τα όσα ισχυρίστηκε ο 48χρονος Πολωνός (με ουκρανικές ρίζες), ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) για να καταγγείλει μια «άγρια επίθεση» μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Σεράφη, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος, σχεδόν έξω από το διαμέρισμα, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκε νεκρός ένας 31χρονος συμπατριώτης του. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, οι Αρχές έδειξαν επιφυλακτικές απέναντι στην εκδοχή του τραυματία, εντοπίζοντας σημαντικές αντιφάσεις και «λευκές σελίδες» στο αφήγημά του.

Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με δύο άνδρες μέσα στα αίματα, ήταν δεμένοι με tie wrap - Νεκρός ο ένας pic.twitter.com/gTRjSDF3BH — Flash.gr (@flashgrofficial) October 10, 2025

Αντιφάσεις και «γκρίζες ζώνες»

Ο 48χρονος, που νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», υποστήριξε ότι δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άγνωστα άτομα χωρίς προφανή λόγο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ομάδας Ζ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι πόρτες και παράθυρα δεν είχαν παραβιαστεί.

Το εύρημα αυτό οδηγεί σε δύο πιθανά σενάρια:

Οι φερόμενοι δράστες ήταν γνωστοί των θυμάτων και μπήκαν με τη θέλησή τους στο διαμέρισμα Δεν υπήρξε ποτέ εξωτερική εισβολή — και ό,τι συνέβη, συνέβη μεταξύ των δύο Πολωνών.

Στο δεύτερο σενάριο, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο συμπλοκής μεταξύ των δύο, που κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό και τον θάνατο του 31χρονου.

Το «ύποπτο φορτίο» με τις ηλεκτρονικές συσκευές

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, προκαλώντας εύλογες απορίες στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Το πλήθος και η ποικιλία τους δεν δικαιολογούνται για μια απλή κατοικία και ενισχύουν το ενδεχόμενο παραβατικής δραστηριότητας.



Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για προϊόντα κλοπών ή λαθραίο εμπόρευμα προς μεταπώληση, ενώ μέχρι στιγμής ο 48χρονος δεν έχει δώσει πειστικές εξηγήσεις για την προέλευσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκαν τραύματα από όπλο στο σώμα του θύματος, κάτι που συνηγορεί στο σενάριο του ξυλοδαρμού και όχι της ένοπλης επίθεσης.

Πώς λύθηκε και κάλεσε την Αστυνομία;

Ένα ακόμη ερωτηματικό αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο 48χρονος φέρεται να απελευθερώθηκε από τα δεσμά του και να κάλεσε την Αστυνομία. Ο 31χρονος βρέθηκε δεμένος με πλαστικά δεματικά, ενώ ο τραυματίας υποστήριξε ότι ήταν και ο ίδιος δεμένος — αλλά κατάφερε να κόψει τα δεματικά και να ειδοποιήσει τις Αρχές.



Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την προανάκριση, με τους αξιωματικούς να προσπαθούν να ξεδιαλύνουν ένα θρίλερ γεμάτο αντιφάσεις, σιωπές και σκοτεινά σημεία.

Νέα δεδομένα από τον «Ευαγγελισμό» – Τι εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζουν να «ξεψαχνίζουν» την υπόθεση του Αγίου Παντελεήμονα, επιχειρώντας να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ που μοιάζει γεμάτο αντιφάσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος Πολωνός αναμένεται να καταθέσει εκ νέου, καθώς οι γιατροί του «Ευαγγελισμού» ενημέρωσαν ότι βρίσκεται πλέον σε καλύτερη κατάσταση. Οι αξιωματικοί ευελπιστούν πως αυτή τη φορά θα μπορέσει να δώσει πιο καθαρή και λεπτομερή εικόνα για όσα προηγήθηκαν του αιματηρού περιστατικού.

Οι αστυνομικοί «διαβάζουν» τα κινητά και τις κάμερες

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται στα κινητά τηλέφωνα των δύο ανδρών και στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται περιμετρικά της πολυκατοικίας. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε πράγματι είσοδος τρίτων προσώπων στο διαμέρισμα ή αν το σενάριο της εσωτερικής σύγκρουσης επιβεβαιώνεται.



Από τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης, ενώ το χρονικό της κλήσης του 48χρονου στην Άμεση Δράση φαίνεται να έχει χρονικά «κενά», γεγονός που προβληματίζει ακόμη περισσότερο τις Αρχές.



Το σενάριο της «συμπλοκής μέχρι θανάτου»



Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο έντονης λογομαχίας ή διαπληκτισμού μεταξύ των δύο ανδρών, πιθανότατα για οικονομικές ή παράνομες δραστηριότητες, που οδήγησε στη φονική έκρηξη βίας.



Τα ευρήματα μέσα στο διαμέρισμα, όπως οι ηλεκτρονικές συσκευές αμφιβόλου προέλευσης, ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι δύο Πολωνοί δεν ήταν τυχαίοι ένοικοι, αλλά πιθανώς ενεργά μέλη κυκλώματος κλεπταποδοχής ή λαθραίας εμπορίας.



Σιωπή και ερωτηματικά



Μέχρι στιγμής, ο 48χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του συμπατριώτη του, επιμένοντας στην εκδοχή της εισβολής τεσσάρων ατόμων. Ωστόσο, η στάση του κρίνεται αντιφατική, ενώ δεν αποκλείεται —σύμφωνα με αστυνομικές πηγές— να αλλάξει εκδοχή μόλις αρχίσουν να συσσωρεύονται αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του.



Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, καθώς η υπόθεση του Αγίου Παντελεήμονα φαίνεται πως κρύβει πολλά περισσότερα απ’ όσα δείχνει στην επιφάνεια.