Αγωνία με happy end για 6χρονο που χάθηκε στα Καμένα Βούρλα - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό

Τεράστια αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 στην παραλία των Καμένων Βούρλων, στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα, όταν μια οικογένεια Σέρβων διαπίστωσε ότι είχε εξαφανισθεί το 6χρονο αγοράκι τους.

Ακολούθησε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από Αστυνομία και Λιμενικό, αλλά και από λουόμενους που ενημερώθηκαν από τους ταραγμένους γονείς τι είχε συμβεί. Όπως αναφέρει το LamiaReport, στις αγωνιώδεις αναζητήσεις συνέδραμαν και επαγγελματίες της περιοχής αλλά και κάτοικοι που βγήκαν από τα σπίτια τους και έψαχναν.

Τελικά το αγοράκι εντοπίστηκε από λουόμενους να κλαίει στην παραλία σε απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων από το σημείο που είχε χαθεί. Εκεί έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού και η μητέρα του 6χρονου για να το ηρεμήσουν και να νιώσει και πάλι ασφάλεια.

Η εύρεση του μικρού έβαλε τέλος και στα δύο πιο τρομακτικά σενάρια, όπως το να είχε χαθεί στη θάλασσα από κάποιο κύμα ή να είχε πέσει θύμα αρπαγής. Γι' αυτό και στο σημείο ξεκίνησαν έρευνες από θαλάσσης από το Λιμενικό με φουσκωτά και άλλα ιδιωτικά σκάφη και αντίστοιχα από την Αστυνομία ελέγχθηκε κατά μήκος όλη η παραλιακή. Όλα αυτά για τουλάχιστον 45 λεπτά, έως ότου βρεθεί ο μικρός και οι καρδιές όλων επανέρθουν στη θέση τους.