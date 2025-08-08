«Χτύπημα» για την οικογένεια του Τζακ Νίκολσον - Συνελήφθη για κακοποίηση ο εγγονός του

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του Χόλιγουντ η είδηση της σύλληψης του εγγονού του διάσημου ηθοποιού Τζακ Νίκολσον. Ο 29χρονος συνελήφθη στις 5 Αυγούστου, έπειτα από καταγγελία γυναίκας ότι της επιτέθηκε.

Όπως επιβεβαιώνει και το Page Six, ο Σον Νίκολσον συνελήφθη και κρατήθηκε περίπου στις 5 μ.μ., προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων γύρω στις 10 μ.μ. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει επίσημη δήλωση από την οικογένεια Νίκολσον.

Ο Σον είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του Τζακ Νίκολσον, Τζένιφερ Νίκολσον, την οποία ο βραβευμένος ηθοποιός απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Σάντρα Νάιτ. Αν και η Τζένιφερ ήταν παντρεμένη με τον πατέρα του Σον, Μαρκ Νόρφλιτ, από το 1997 έως το 2003, εκείνος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί δημόσια το επώνυμο «Νίκολσον».

Ο Τζακ Νίκολσον, 88 ετών, έχει συνολικά έξι παιδιά από διάφορες σχέσεις: τον Κάλεμπ Γκόνταρντ (αδερφό της Τζένιφερ) με τη Σάντρα Νάιτ, τη Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν, τα παιδιά Λορέιν και Ρέι Νίκολσον με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ, και την Τέσα Γκουρίν με την Τζενίν Γκουρίν, την οποία δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια.

Ο Ρέι, γιος του ηθοποιού, ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και το 2022 εμφανίστηκε στην ταινία «Something From Tiffany’s» με τη Ζόι Ντόιτς. Ο Σον, που ως DJ χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα «Cutter Mattock», έχει κατά καιρούς φωτογραφηθεί σε δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον παππού του.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης τις επόμενες ημέρες.