Χειροπέδες σε 16χρονο γιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μετά από καταδίωξη - Ο συνοδηγός είχε μαχαίρι

Με χειροπέδες κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης ο 16χρονος γιος πολύ γνωστού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή του Χαλανδρίου χωρίς να έχει δίπλωμα.

Μάλιστα, προηγήθηκε καταδίωξη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα για έλεγχο με τον 16χρονο οδηγό να μην υπακούει αλλά να μπαίνει ανάποδα ακόμα και σε μονόδρομους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του οχήματος ήταν συνολικά 6 άτομα, ένας εκ των οποίων, μάλιστα, είχε στην κατοχή του μαχαίρι. Εκτός από τον 16χρονο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.