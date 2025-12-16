Ποινική δίωξη στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον ανήλικο φίλο του

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση κατά των δύο ανήλικων συλληφθέντων στο Χαλάνδρι, μεταξύ των οποίων και ο γιος του βουλευτή.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, χαρακτήρισε την ενέργεια του γιου του ως «αδικαιολόγητη και παράνομη», εκφράζοντας τη συντριβή του ως πατέρας. Τόνισε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό, χωρίς μισόλογα ή υπεκφυγές.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ξημερώματα της Τρίτης, ο 16χρονος γιος γνωστού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ είχε συλληφθεί στο Χαλάνδρι για οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Η σύλληψη ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, καθώς ο νεαρός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο, ενώ έμπαινε σε μονόδρομους και οδηγούσε ανάποδα.

Στο όχημα βρίσκονταν συνολικά έξι άτομα, με έναν εξ αυτών να φέρει μαχαίρι. Εκτός από τον 16χρονο, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου.