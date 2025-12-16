Κατρίνης: «Αισθάνομαι συντριβή ως πατέρας, αναλαμβάνω την ευθύνη. Ο νόμος ισχύει για όλους»

Θέση σχετικά με το περιστατικό σύλληψης του 16χρονου γιου του πήρε ο Μιχάλης Κατρίνης με ανάρτηση που έκανε στα social media το πρωί της Τρίτης (16/12).

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την πράξη του μικρού του γιου ως «αδικαιολόγητη και παράνομη» ενώ υπογράμμισε πως «ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές».

Σημειώνεται πως ο 16χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της ίδια μέρας στο Χαλάνδρι μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε όταν δεν υπάκουσε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο. Όταν τελικά σταμάτησε διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα ενώ ο συνοδηγός του οχήματος είχε στην κατοχή του και ένα μαχαίρι. Επιπλέον, η μητέρα του 16χρονου οδηγού συνελήφθη επίσης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση».