Πύργος: Κινηματογραφική καταδίωξη με οδηγό 16χρονο - Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, με μια καταδίωξη που ξεκίνησε από την πόλη και πέρασε από τα χωριά Επιτάλιο, Κρέστενα, Μακρίσια, Πελόπιο και Βαρβάσαινα, πριν ολοκληρωθεί μετά από περισσότερο από μία ώρα.

Πρωταγωνιστής της απίστευτης υπόθεσης ήταν ένας ανήλικος, μόλις 16 ετών, ο οποίος οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο το αυτοκίνητο της μητέρας του, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν συνομήλικό του φίλο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ilialive.gr.

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 22:00, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, που βρίσκονταν στην οδό Αλφειού, έκαναν σήμα σε διερχόμενο όχημα για έλεγχο. Ο οδηγός όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την έξοδο της πόλης, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Ακολούθησε καταδίωξη μεγάλης διάρκειας, με το όχημα να κινείται διαδοχικά προς Επιτάλιο, την περιοχή της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και ξανά προς Πύργο. Ο νεαρός οδηγός συνέχιζε να επιταχύνει, αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών και επιχειρώντας επανειλημμένα επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να επιχείρησε αρκετές φορές να εμβολίσει περιπολικά που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ενώ περνούσε από τα ίδια σημεία προσπαθώντας να αποφύγει τον αποκλεισμό. Στο μεταξύ, είχε σημάνει γενικός συναγερμός, με ενίσχυση δυνάμεων και από άλλες υπηρεσίες της ΔΑ Ηλείας.

Τελικά, κοντά σε καταυλισμό ΡΟΜΑ στην οδό Αλφειού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το όχημα και να συλλάβουν τόσο τον ανήλικο οδηγό όσο και τον συνομήλικο συνεπιβάτη του.

Τι δήλωσε η μητέρα του 16χρονου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γυναίκα είχε μεταβεί στην Αστυνομία Πύργου για να δηλώσει ότι ο ανήλικος γιος της είχε πάρει εν αγνοία της το αυτοκίνητό της, επιβεβαιώνοντας –μέσω του αριθμού κυκλοφορίας– πως πρόκειται για το όχημα που καταδιωκόταν.

Την υπόθεση ανέλαβε αρχικά το Τμήμα Τροχαίας Πύργου, το οποίο αναμένεται να βεβαιώσει το πλήθος των τροχονομικών παραβάσεων στις οποίες υπέπεσε ο 16χρονος, κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης πορείας του.