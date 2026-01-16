Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικων με κλεμμένες μηχανές στη λεωφόρο Αθηνών

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου και κοντά στο Δαφνί, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν δύο μοτοσικλέτες που οι αναβάτες τους κρίθηκαν ύποπτοι.



Στο σήμα των δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. να σταματήσουν για έλεγχο, οι δύο μοτοσικλέτες ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την πρώτη μοτοσικλέτα στην οδό Άρτης, ενώ η δεύτερη έπεσε πάνω σε λεωφορείο που κινούνταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Σπάρτης. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ελαφρά ο αναβάτης της μοτοσικλέτας.



Όπως έγινε γνωστό οι δύο μοτοσικλέτες ήταν κλεμμένες, η πρώτη λίγες ώρες νωρίτερα και η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2025. Οι δύο αναβάτες, ανήλικοι 16 ετών, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Χαϊδαρίου για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.