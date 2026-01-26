Χαϊδάρι: Καταδίωξη και επεισοδιακή σύλληψη 20χρονου «πιστολέρο»

Ένας 20χρονος, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από καταδίωξη, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 5 φυσίγγια.



Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (24/1), όταν οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισαν να κάνουν έλεγχο σε μία μοτοσικλέτα, με δύο αναβάτες οι οποίοι κρίθηκαν ύποπτοι. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της καταδίωξης, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από τη μοτοσικλέτα και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς που δεν σταμάτησαν να τον κυνηγάνε. Μάλιστα, ο νεαρός αντιστάθηκε σθεναρά, προσπαθώντας να γλιτώσει τις χειροπέδες.



Όπως διαπιστώθηκε κατά τον σωματικό έλεγχο, πάνω του είχε ένα πιστόλι των 7,65mm με γεμιστήρα και 5 φυσίγγια, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Ελληνική Αστυνομία

Σε ό,τι αφορά τον έτερο αναβάτη, αυτός για την ώρα παραμένει ασύλληπτος και μη ταυτοποιημένος, ενώ κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου.