Ηράκλειο: Κινηματογραφική καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού που έπεσε σε περιπολικό - Καρέ καρέ η σύλληψη

Η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού, μετά την κινηματογραφική καταδίωξη που εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, αποτυπώνεται σε βίντεο. Ο 43χρονος, που προκάλεσε πανικό με την οδήγησή του, κατέληξε… πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Creta24 φαίνονται οι αστυνομικοί τη στιγμή που καλούν τον οδηγό να εξέλθει από το όχημά του, τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες, πριν προχωρήσουν στον καθιερωμένο έλεγχο.

Η ξέφρενη πορεία και η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου. Αστυνομικοί της Τροχαίας ζήτησαν από τον 43χρονο να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος πάτησε τέρμα το γκάζι.

Με τις σειρήνες να ηχούν, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την καταδίωξη, ενώ ο οδηγός συνέχιζε την επικίνδυνη πορεία του με ελιγμούς, υπερβολική ταχύτητα και παραβιάσεις κόκκινων σηματοδοτών.

Η καταδίωξη θύμιζε κινηματογραφική σκηνή. Ο 43χρονος κινούνταν με τέτοια ταχύτητα, που το όχημά του άρχισε να παρουσιάζει διακοπές στην κίνηση. Τελικά, συγκρούστηκε με περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου, χωρίς – από τύχη – να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 43χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, «σε βαθμό που παραλίγο να χαλάσει το μηχάνημα του αλκοτέστ», όπως σχολίασαν αστυνομικές πηγές στο Creta24. Επιπλέον, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Στη φυλακή ο 43χρονος

Σε βάρος του επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα, ενώ σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 29 μηνών. Από αυτή, οι δύο μήνες θα εκτιθούν άμεσα, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.