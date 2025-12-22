Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Πήγε να πατήσει αστυνομικό όταν του έκαναν σήμα σε μπλόκο

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Κυριακής ο 27χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα στον κόμβο της Λαχαναγοράς.

Μόλις αντιλήφθηκε επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αστυνομικού.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο οδηγός απέρριψε στο έδαφος συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης. Λίγο αργότερα, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.