Χειροπέδες σε 17χρονο χωρίς δίπλωμα μετά από καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο - Αναζητείται ο συνοδηγός

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνουν έναν 17χρονο που αντιστάθηκε σθεναρά.



Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή έκαναν σήμα σε όχημα που έκριναν ύποπτο να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν σταμάτησε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη που διήρκησε μερικά λεπτά και κατέληξε στην οδό Ιωάννου Μεταξά, όταν ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ.



Όπως διαπιστώθηκε, στο όχημα επέβαιναν δύο νεαρά άτομα, τα οποία αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, με τον έναν να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα και σε κοντινή απόσταση από τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν πεζοί. Ο λόγος για τον οδηγό, ηλικίας 17 ετών που δεν είχε ακόμα δίπλωμα οδήγησης και μάλιστα αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς για να γλιτώσει τις χειροπέδες.



Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αγίου Δημητρίου για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, ενώ ο συνοδηγός αναζητείται στα πλαίσιο του αυτοφώρου. Χρήζει αναφοράς ότι το όχημα είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από την ίδια περιοχή.