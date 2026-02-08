Τρίκαλα: 3 περιπτεράδες συνελήφθησαν για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

Τρεις εργαζόμενοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους.

Ειδικότερα, σε βάρος τριών ημεδαπών (δύο άνδρες και μία γυναίκα), σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα. Τα ως άνω πακέτα τσιγάρων κατασχέθηκαν.

Απαγορεύεται η πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους

Υπενθυμίζεται ότι απόλυτη απαγόρευση ισχύει για την πώληση καπνικών προϊόντων σε άτομα κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τον νόμο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και την πρόληψη του καπνίσματος στην εφηβική ηλικία. Η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τα παραδοσιακά τσιγάρα και τον καπνό, αλλά και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και τα υγρά αναπλήρωσης.



Οι πωλητές έχουν υποχρέωση να ελέγχουν την ηλικία των αγοραστών και να αρνούνται την πώληση σε όποιον δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι ενήλικας. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την επιχείρηση και τον υπάλληλο που πραγματοποιεί την πώληση, ενώ τα πρόστιμα και οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν έως και στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.



Ο νόμος δεν τιμωρεί τον ανήλικο, αλλά στοχεύει στην πρόληψη του εθισμού στη νικοτίνη και στη μείωση της πρόσβασης των νέων στα καπνικά προϊόντα, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια υγεία και ενισχύοντας την ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους του καπνίσματος.