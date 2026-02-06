«Βλέπει εφιάλτες και ξυπνάει κλαίγοντας»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 5χρονου Λίαμ που συνέλαβε η ICE

Ένα 5χρονο αγόρι, ο Λίαμ Κονέχο Ράμος, συνεχίζει να ξυπνά τρομοκρατημένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, φοβούμενο ότι η οικογένειά του θα χωριστεί ξανά, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κράτησης από τις αρχές μετανάστευσης, δήλωσε ο πατέρας του.

Η οικογένεια επέστρεψε στη Μινεάπολη, αφού ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την απελευθέρωσή τους εν αναμονή των υποθέσεων ασύλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του nbcnews.com.

Τραυματικές εμπειρίες για τον Λίαμ

Ο Λίαμ, που γεννήθηκε στον Ισημερινό, συνέχισε να ξαναζεί τη στιγμή που ο πατέρας του συλλαμβανόταν ενώ η μητέρα του έκλαιγε μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας του δήλωσε: «Δεν είναι ο ίδιος από τότε. Με παίρνει τηλέφωνο όταν ξυπνάει φωνάζοντας "Μπαμπά, μπαμπά"».

Αναφέρεται μάλιστα πως κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο Conejo προσπαθούσε να κρατήσει ήρεμο το παιδί αφηγούμενος ιστορίες από την παιδική σειρά «Bluey» και ευτυχισμένες αναμνήσεις οικογενειακών εξόδων.

Οικογενειακός φόβος και προβλήματα υγείας

Η οικογένεια παρέμεινε κρυμμένη στη Μινεάπολη μετά την επιστροφή, μαζί με άλλες οικογένειες που φοβούνται τη σύλληψη. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ δεν πήγε σχολείο, ενώ ο Liam εμφανίζει πυρετό και βήχα, και η μητέρα του Erika παρουσίασε μη φυσιολογική αιμορραγία.

Ο Λίαμ συνεχίζει να φοβάται, ρωτώντας συχνά τι έκαναν λάθος και τι απέγινε το αγαπημένο του μπλε πλεκτό καπέλο. Ο πατέρας του περιορίζεται στο να τον αγκαλιάζει και να του λέει ότι όλα θα πάνε καλά.

Ο Κονέχο δήλωσε ότι θα εξηγήσει στον Liam ότι υπήρξε «πρόσωπο της ελπίδας και της αλλαγής», και ότι ήταν γενναίος. Το παιδί πλέον συνεχίζει να φορά το μπλε καπέλο του, ακόμα και μέσα στο σπίτι, ως σύμβολο ασφάλειας και αντοχής.

Η στιγμή της σύλληψης

Στις 20 Ιανουαρίου, ο πατέρας πήρε τον Λίαμ από το νηπιαγωγείο και μόλις μπήκαν στην αυλή, εμφανίστηκαν πράκτορες της ICE. Ο πατέρας ζήτησε από τη σύζυγό του, έγκυο στο τρίτο τους παιδί, να μείνει μέσα για λόγους ασφάλειας.

Μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένου υπαλλήλου της σχολικής περιφέρειας, ανέφεραν ότι οι πράκτορες είχαν προτείνει στο μικρό αγόρι να χτυπήσει την πόρτα για να βγουν οι γονείς του, κάτι που οδήγησε σε κατηγορίες ότι χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα». Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αρνήθηκε τις κατηγορίες.