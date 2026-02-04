Δικηγόρος της ICE παύθηκε από τα καθήκοντά της - «Αυτή η δουλειά είναι χάλια» είπε σε δικαστήριο

Μια δικηγόρος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) που εξέφρασε δημοσίως την αγανάκτησή της για την κατάσταση στη Μινεσότα δηλώνοντας σε δικαστή ότι «αυτή η δουλειά είναι χάλια» και ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης δεν συμμορφώνονται με τις δικαστικές εντολές, απομακρύνθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Τζούλι Λι, δικηγόρος στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είχε αποσπαστεί στην Εισαγγελία της Μινεσότα, καθώς εκατοντάδες αγωγές και προσφυγές κατέκλυσαν τα δικαστήρια στην Πολιτεία, από ανθρώπους που αμφισβητούν τη νομιμότητα της σύλληψης και της κράτησής τους.

Ο περιφερειακός δικαστής Τζέρι Μπλάκγουελ διέταξε τη Λι και την αντεισαγγελέα Άνα Βος να εμφανιστούν ενώπιόν του την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και να εξηγήσουν για ποιον λόγο η κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με τις δικαστικές εντολές, σε πολλές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και σε πέντε όπου οι κρατούμενοι «δεν θα έπρεπε καν να έχουν συλληφθεί».



«Μια δικαστική εντολή δεν είναι συμβουλευτική, ούτε εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι κάτι που οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να εφαρμόσει προαιρετικά», είπε ο δικαστής.



Η Λι εξήγησε στον δικαστή ότι «ηλιθιωδώς» προσφέρθηκε εθελοντικά να εργαστεί στην Εισαγγελία από τις 5 Ιανουαρίου 2026 για να βοηθήσει στις εκατοντάδες υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί μετά την έναρξη της επιχείρησης Metro Surge στη Μινεσότα εναντίον των παράτυπων μεταναστών.



«Τι θέλετε να κάνω εγώ; Το σύστημα είναι χάλια. Αυτή η δουλειά είναι χάλια», σχολίασε. Παραδέχτηκε επίσης ότι πολλά στελέχη στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν κατανοούν τη σοβαρότητα μιας απόφασης ομοσπονδιακού δικαστή. Είπε επίσης στο δικαστήριο ότι είχε ήδη υποβάλει την παραίτησή της, αφού χειρίστηκε περισσότερες από 88 υποθέσεις μετανάστευσης μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Τελικά παρέμεινε στη δουλειά της επειδή δεν υπήρχε κανείς να την αντικαταστήσει.



«Μερικές φορές εύχομαι να με κρίνετε ένοχη για περιφρόνηση δικαστηρίου, κύριε πρόεδρε, ώστε να μπορέσω να κοιμηθώ επί 24 ώρες», πρόσθεσε.



Άγνωστο αν επέστρεψε στην προηγούμενη εργασία της

Μια πηγή είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απομάκρυνε τη Λι από τα καθήκοντά της, χωρίς να διευκρινίσει αν έχει επιστρέψει στην προηγούμενη δουλειά της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.



Η Λι υποστήριξε επίσης ότι δεν έλαβε κάποιου είδους εκπαίδευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης και αγωνίστηκε για να διασφαλίσει ότι η ICE θα συμμορφωνόταν με τις δικαστικές εντολές, κάτι που «δεν έκανε στο παρελθόν ή επί του παρόντος».



Η Εισαγγελία της Μινεσότα δέχεται έντονες πιέσεις καθώς αντιμετωπίζει πλημμύρα προσφυγών από μετανάστες και ταυτόχρονα υποθέσεις στις οποίες διαδηλωτές κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε ομοσπονδιακούς πράκτορες. Έξι εισαγγελείς παραιτήθηκαν τον Ιανουάριο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε την έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε από έναν πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης.



Ο Μπλάκγουελ, που είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, είπε ότι κατανοεί τις ανησυχίες για την ενέργεια που αναγκάζεται να ξοδεύει το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά επισήμανε ότι «αυτό το προκαλείτε μόνοι σας, μη συμμορφούμενοι με τις εντολές».



Η Λι απάντησε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι αρχές τις υποθέσεις των μεταναστών.



«Δεν είμαι λευκή, όπως μπορείτε να δείτε. Και η οικογένειά μου κινδυνεύει όπως και οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος που μπορεί να συλληφθεί», σημείωσε.



