Με κάμερες στις στολές τους οι πράκτορες της ICE στην Μινεάπολη - Ξεκινά άμεσα η εφαρμογή του μέτρου

Με άμεση εφαρμογή, όλοι οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) θα φέρουν μικρο-κάμερες σώματος επάνω στη στολή τους, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ. Όπως ανέφερε, το μέτρο τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ παράλληλα ξεκινά η τοποθέτηση καμερών σώματος σε κάθε αστυνομικό που βρίσκεται στο πεδίο στη Μινεάπολη. Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο, καθώς θα διατεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, με στόχο την ταχεία προμήθεια και ανάπτυξη καμερών σώματος σε όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).



Η Κρίστι Νόεμ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή ως βήμα προς «την πιο διαφανή κυβέρνηση στην αμερικανική ιστορία», ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Η ανακοίνωση, ωστόσο, έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική στιγμή για τις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), καθώς η δράση ομοσπονδιακών πρακτόρων, και ειδικότερα της ICE, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δημόσιας κριτικής.



Τις τελευταίες εβδομάδες, σειρά περιστατικών στη Μινεάπολη, στα οποία ενεπλάκησαν πράκτορες της ICE και τα οποία κατέληξαν σε θανατηφόρα χρήση όπλων, έχουν προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων και αντιδράσεων σε πολλές πολιτείες. Η έλλειψη οπτικού υλικού από τα συγκεκριμένα περιστατικά έχει εντείνει τις αμφιβολίες γύρω από τις επίσημες εκδοχές των γεγονότων, ενισχύοντας τα αιτήματα για αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια από τις ομοσπονδιακές αρχές.



Οι κάμερες σώματος θεωρούνται εδώ και χρόνια ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας, στην ακριβέστερη τεκμηρίωση περιστατικών και στη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών και πολιτών. Παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ίδιους τους αστυνομικούς, καταγράφοντας αντικειμενικά τις συνθήκες κάθε συμβάντος.



Η απόφαση για την καθολική εφαρμογή τους στους πράκτορες της ICE και, σταδιακά, σε όλες τις υπηρεσίες του DHS αποκτά και σαφή πολιτική διάσταση, καθώς έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου αλλά και από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, που ζητούν συγκεκριμένα μέτρα και όχι απλώς δηλώσεις προθέσεων. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν η χρήση των καμερών σώματος θα συνοδευτεί από σαφείς κανόνες ενεργοποίησης, αποθήκευσης και δημοσιοποίησης του υλικού, ώστε το μέτρο να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο διαφάνειας και όχι απλώς μια συμβολική κίνηση.

