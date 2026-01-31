Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Μινεάπολης διαδήλωσαν κατά του ICE

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης και μαθητές και φοιτητές σε όλες τις ΗΠΑ έκαναν αποχή, με αίτημα την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών.

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί εγκατέλειψαν τις τάξεις τους από την Καλιφόρνια ως τη Νέα Υόρκη σε μια πανεθνική ημέρα διαμαρτυρίας, η οποία ήρθε εν μέσω διφορούμενων μηνυμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα αποκλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη.



Στο πλαίσιο καταστολής της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην περιοχή της Μινεάπολης, οι οποίοι περιπολούν στους δρόμους οπλισμένοι, δύναμη πενταπλάσια αυτής της αστυνομίας της πόλης.



Διαμαρτυρόμενοι για την ανάπτυξη και τις τακτικές που χρησιμοποιεί η αστυνομία μετανάστευσης ICE, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης παρά το έντονο κρύο, μεταξύ των οποίων οικογένειες με μικρά παιδιά, ζευγάρια ηλικιωμένων και νεαροί ακτιβιστές.

«No ICE»

Φορώντας φούτερ με το σύνθημα «No ICE» (όχι ICE) και κρατώντας πλακάτ με το αίτημα να φύγει από την πόλη η υπηρεσία αυτή, η Κάτια Κέιγκαν είπε πως είναι κόρη Ρώσων εβραίων που μετανάστευσαν στην Αμερική αναζητώντας ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή.



«Είμαι εδώ διότι θα αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου», σημείωσε.



Η Κιμ, μια 65χρονη καθοδηγήτρια διαλογισμού που ζήτησε να μην δοθεί στη δημοσιότητα το επίθετό της, έκανε λόγο για «πλήρη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης στους πολίτες».



Σε γειτονιά της Μινεάπολης κοντά στα μέρη που τραυματίστηκαν θανάσιμα ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, δύο Αμερικανοί πολίτες, αυτόν τον μήνα από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, περίπου 50 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού τοπικών σχολείων είχαν κατέβει στην πορεία.



Ο αστέρας της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ένωσε τη φωνή του με αυτές των διαδηλωτών, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis» σε εκδήλωση που έγινε στη μνήμη της Γκουντ και του Πρέτι στο κέντρο της Μινεάπολης.

Διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν πολύ πέραν της Μινεσότα, καθώς οι διοργανωτές προέβλεπαν 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον με το σύνθημα «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».



Έπειτα από εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων κυκλοφορούσαν ευρέως βίντεο που δείχνουν βίαιες τακτικές βαριά οπλισμένων και μασκοφόρων πρακτόρων στους δρόμους της Μινεάπολης, το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνουν τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί κατά τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.



Καθώς αυξάνονταν οι αντιδράσεις για την επιχείρηση της ICE, ο λεγόμενος «τσάρος» των συνόρων Τομ Χόμαν εστάλη στη Μινεάπολη και δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της υπηρεσίας θα στραφούν σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, παρά σε ευρύτερες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης που οδήγησαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.



Απηχώντας τα αισθήματα των διαδηλωτών, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουολς αναρωτήθηκε χθες αν αυτό θα γίνει και σημείωσε ότι χρειάζονται πιο δραστικές αλλαγές.



«Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων της Μινεσότα είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σταματήσει αυτήν την εκστρατεία βαναυσότητας», έγραψε ο Γουολς στο X.



Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι ήθελε «μικρή αποκλιμάκωση», αλλά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Πέμπτη αν θα υποχωρήσει, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι καθόλου».



Στην Ορόρα, στο Κολοράντο, δημόσια σχολεία έκλεισαν χθες λόγω της μεγάλης αναμενόμενης αποχής εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο Τούσον στην Αριζόνα τουλάχιστον 20 σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα εν αναμονή μαζικής αποχής.



Στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, σε πανό διαμαρτυρίας αναγραφόταν «πανεπιστημιούπολη άσυλο» και «οι φασίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».



Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κρατώντας πλακάτ κατά της ICE κατέβηκαν στους δρόμους του Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, ενώ άλλοι μαθητές έκαναν πορεία στους δρόμους του Μπρούκλιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ