Τέλος η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα - Χόμαν: «Το αποδέχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ»

Τέλος στις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολις ανακοίνωσε ο απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ Τομ Χόμαν ύστερα από την επίσκεψή του στην περιοχή μετά το ξέσπασμα βίαιων διαδηλώσεων μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δυο πολιτών.

«Πρότεινα, και ο πρόεδρος Τραμπ το αποδέχθηκε, αυτή η επιχείρηση να λάβει τέλος» ανακοίνωσε ο Τομ Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Μια σημαντική μείωση (των αστυνομικών δυνάμεων) έγινε αυτήν την εβδομάδα και θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της επόμενης», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως θα παραμείνει στη Μινεάπολη «για λίγο παραπάνω καιρό» για να επιτηρήσει το τέλος της επιχείρησης.

«Ένας μικρός αριθμός πρακτόρων θα παραμείνει στην περιοχή για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρώσει την επιχείρηση και να μεταβιβάσει τη διοίκηση και τον έλεγχο στο τοπικό γραφείο, όπως και για να διασφαλίσει ότι η δράση των ταραξιών θα συνεχίσει να περιορίζεται», συμπλήρωσε.

«Αυτή η κοινότητα είναι ασφαλέστερη, διότι συλλάβαμε 4.000 ξένους χωρίς νόμιμα έγγραφα», τόνισε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ.

Οργή με τις επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών

Βάσει του σχεδίου Operation Metro Surge, ο Τραμπ είχε αναπτύξει περίπου 3000 ένοπλους πράκτορες μετανάστευσης έως το τέλος Ιανουαρίου, με στόχο την απέλαση μεταναστών στη Μινεσότα και επίκεντρο τη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη. Οι γιγαντιαίες επιχειρήσεις τους είχαν αναταράξει την καθημερινότητα αυτής της δημοκρατικής πόλης, όπου πολλοί κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους από φόβο μην συλληφθούν, ενώ χιλιάδες άλλοι συνέχισαν να διαδηλώνουν, αψηφώντας σε πολλές περιπτώσεις το πολικό ψύχος.

Το κίνημα διαμαρτυρίας επεκτάθηκε με τον θάνατο στο περιθώριο αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων δύο Αμερικανών πολιτών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων, σε διάστημα τριών εβδομάδων: της Ρενέ Γκουντ, μιας μητέρας 37 ετών, την 7η Ιανουαρίου και του Άλεξ Πρέτι, ενός νοσηλευτή ίδιας ηλικίας, στις 24 Ιανουαρίου.

Πριν από μία εβδομάδα, ο «τσάρος» των συνόρων που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως περίπου 700 μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης θα αποσύρονταν. Είπε σήμερα πως πολλοί από τους εναπομείναντες πράκτορες που είχαν αναπτυχθεί από άλλες πολιτείες θα επέστρεφαν πίσω στα σπίτια τους την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενος εν μέρει αυτό που χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» συντονισμό με τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Μινεσότα.

