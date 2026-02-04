ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Τη μείωση κατά 700 άτομα του αριθμού των πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (4/2) η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον «τσάρο των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη λόγω της «άνευ προηγουμένου» συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της ICE και των αιρετών σερίφηδων της Πολιτείας, στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγονται οι κομητειακές φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος ο Τραμπ ανέπτυξε χιλιάδες ένοπλους ομοσπονδιακούς πράκτορες μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις. Μετά την αποχώρηση των 700, περίπου 2.000 πράκτορες της ICE θα παραμείνουν στη Μινεσότα.

«Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία, σε τέτοιο επίπεδο, με τις τοπικές αρχές», δήλωσε ο Χόμαν.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η αποχώρηση δεν σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής. «Για να είμαι σαφής, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη τη χώρα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος έδωσε μια υπόσχεση και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές».

Η αποχώρηση των πρακτόρων έχει άμεση ισχύ, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί αν αφορά αποκλειστικά τη Μινεάπολη ή το σύνολο της Πολιτείας της Μινεσότα.

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση έντασης, καθώς τον Ιανουάριο δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, γεγονός που πυροδότησε εκτεταμένες κινητοποιήσεις.

Τέλος, ο Χόμαν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο για τον εξοπλισμό όλων των πρακτόρων της ICE με κάμερες σώματος σε εθνικό επίπεδο, με προτεραιότητα όσους έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη.