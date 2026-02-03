ΗΠΑ: Σάλος με σύλληψη ανήλικου στο Λος Άντζελες - Περαστικοί πίστεψαν ότι ήταν επιχείρηση της ICE

Ένα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 17χρονο στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ έγινε viral στα social media, καθώς πολλοί χρήστες πίστεψαν, λανθασμένα, ότι πρόκειται για πράκτορες της ICE, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Λίνγουντ, όταν ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να κλέψει ένα όχημα, σύμφωνα με το ABC7. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί σπεύδουν στο σημείο, ρίχνουν τον 17χρονο στο έδαφος και του περνούν χειροπέδες, ενώ περαστικοί φωνάζουν και διαμαρτύρονται.

Η έντονη αντίδραση και η εμφάνιση των αστυνομικών οδήγησαν πολλούς θεατές να θεωρήσουν ότι πρόκειται για επιχείρηση της ICE. Ωστόσο, η αστυνομία του Άναχαϊμ διευκρίνισε αργότερα ότι οι άνδρες στο βίντεο ήταν μυστικοί αστυνομικοί.

Ύποπτος για συμμετοχή σε ληστεία ο 17χρονος

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος είναι ύποπτος για συμμετοχή σε βίαιη ληστεία κοσμηματοπωλείου στο Άναχαϊμ Χιλς, στις 20 Ιανουαρίου, κατά την οποία οι δράστες εισέβαλαν με SUV στις πόρτες του καταστήματος και απέσπασαν κοσμήματα αξίας περίπου 1 εκατ. δολαρίων.

Ο ανήλικος φέρεται να είναι ένας από τους οκτώ υπόπτους της υπόθεσης. Μετά τη ληστεία, οι δράστες διέφυγαν με δύο Dodge Charger, τα οποία ενεπλάκησαν σε δύο τροχαία, βάζοντας τέλος στην άγρια καταδίωξη. Τότε είχαν συλληφθεί επτά άτομα, με τον 17χρονο να διαφεύγει.

Όπως αναφέρεται, σε βάρος του ανήλικου εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για κακούργημα στην κομητεία του Λος Άντζελες, ενώ διαθέτει ήδη βεβαρημένο ποινικό μητρώο.