Αδιανόητη... «πλάκα»: Νεαρός έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη - Υπέστη εγκαύματα β΄ βαθμού

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη New York Post, όλα συνέβησαν στις 11 Ιανουαρίου στο νησί Kauffman, στη λίμνη Kerr, όταν τέσσερις φίλοι κάθονταν γύρω από μια φωτιά και έπιναν αλκοόλ.

Κάποια στιγμή ο 17χρονος Μπράντλεϊ Μινγκ άρχισε να «παίζει» με ένα δοχείο βενζίνης. Σε βίντεο φαίνεται να ρίχνει βενζίνη στη φωτιά, δυναμώνοντας τις φλόγες. Στη συνέχεια, ρωτάει τους φίλους του αν κάποιος «θέλει να καεί;» και τρέχει προς την κατεύθυνση ενός φίλου του, ο οποίος καθόταν λίγο πιο πέρα. Του ρίχνει βενζίνη στα πόδια και εκείνος παίρνει φωτιά. Αμέσως, αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος και βουτάει σε μία λίμνη για να σβήσει τη φωτιά. Όσο ο νεαρός καιγόταν, οι φίλοι του γελούσαν.

Ο εγκαυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Gainesville και εισήχθη στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δεξί χέρι, το πόδι και τους γλουτούς.

Είπε ψέματα στους γονείς του

Το θύμα επιχείρησε αρχικά να καλύψει τους φίλους του λέγοντας στη μητέρα του ότι ο ίδιος έριξε ένα μπουκάλι βενζίνης στη φωτιά με αποτέλεσμα να καεί.



Ωστόσο, ο πατέρας του είδε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη.



Τελικά, ομολόγησε ότι είπε ψέματα επειδή ο Μινγκ του είπε να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι συνέβη. Μετά τη νοσηλεία του ο νεαρός δήλωσε πως «δεν κρατάει κακία» στον Μινγκ.

Ένα άλλο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ο 17χρονος συλλαμβάνεται από την Αστυνομία, ενώ αγκαλιάζει τη μητέρα του κλαίγοντας.