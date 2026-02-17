Χειροπέδες σε 15χρονη που λήστεψε δύο ανηλίκους στη Νέα Ιωνία

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 15χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις ανήλικοι.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Νέα Ιωνία, η κατηγορούμενη, μαζί με δύο ακόμη ανήλικους, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τούς απέσπασαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία, ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και βραδινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ανήλικοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.